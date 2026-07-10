Músicas de Carlos Paião reinterpretadas por Tigerman. Espetáculo sobe duas vezes ao palco no NOS Alive

O espetáculo Playback - Paião por Tigerman reúne nove canções de Carlos Paião, cuja vida e obra estarão retratadas no filme Playback: Um Filme Sobre Carlos Paião, realizado por Sérgio Graciano e com estreia marcada para dia 6 de agosto. O filme é protagonizado por Rafael Ferreira e tem produção musical de The Legendary Tigerman, nome artístico de Paulo Furtado.Playback é o título de um dos sucessos de Carlos Paião, cantor, compositor e médico, que ganhou o Festival RTP da Canção em 1981. Nascido em Coimbra em 1957, o artista morreu num acidente de automóvel em 1988, com apenas 30 anos. Apesar da sua vida curta, a música de Carlos Paião entrou na memória coletiva. . No NOS Alive, no palco Galp Fado Café, esta sexta-feira, 9 de julho, e sábado, 10, à 1h15 e à meia-noite, respetivamente, serão apresentadas nove canções de Paião, uma delas inédita. O ator Rafael Ferreira dá voz às músicas com Sara Badalo, acompanhados pela banda composta por The Legendary Tigerman na guitarra, Mike Ghost na bateria e João Cabrita nas teclas. O DN assistiu a um ensaio da banda para o espetáculo na passada quarta-feira, 8 de julho, e falou com o produtor musical e o ator que interpreta e canta as músicas de Carlos Paião. Foi com alguma estranheza que Paulo Furtado recebeu o convite do realizador Sérgio Graciano para fazer a produção musical do biopic de Carlos Paião. "A primeira reação foi achar que eu não seria a pessoa mais indicada para o fazer. Mas não o disse. Depois achei que era um desafio super interessante e mergulhei mais profundamente na música do Carlos Paião. Vi que havia coisas super fixes para trabalhar", diz Paulo Furtado ao DN. "À primeira vista pode parecer uma pop bubblegum, que não está a dizer nada, mas não é verdade, está a dizer muitas coisas", sublinha. O músico procurou "respeitar esse pop original, que era um pop também muito inteligente do Carlos Paião, e a minha música é menos mental e mais emocional e mais crua. Trouxe um bocadinho de crueza e de negritude a estas músicas do Carlos Paião, mantendo, acho eu, o espírito original", diz The Legendary Tigerman. Neste processo de reinterpretação do repertório de Carlos Paião, Paulo Furtado encontrou ressonâncias internacionais. "Quando comecei a trabalhar as canções sem a voz do Carlos e sem as letras, de repente estava a ouvir coisas que me pareciam a fase do Cohen, nos anos 80, e levou-me para sítios que me eram familiares, mas que eu nunca tinha reconhecido na música do Carlos Paião. No mínimo, ele estava numa vanguarda do seu tempo, e isso para mim é claro, quase 40 anos depois, porque há esta associação com uma série de coisas internacionais."Os arranjos das músicas para o espetáculo ao vivo no NOS Alive serão diferentes das gravações feitas para o filme. O músico diz que colocou "uns sintetizadores e sonoridades super pesadas, depois umas guitarras mais levezinhas e a coisa parece é que é leve, mas depois lá debaixo está muito peso". A música inédita de Carlos Paião que será tocada chama-se Lisboa Lisboa. "É a cereja no topo do bolo, trabalhar em algo que nunca foi editado e que é uma canção maravilhosa. Acho que na altura o Carlos Paião já se queixava de algumas coisas de Lisboa. É uma canção que hoje em dia ainda tem uma boa parte de crítica social e de crítica mordaz, de que eu acho que o Carlos Paião era exemplar", diz Paulo Furtado. Carlos Paião escrevia muito e tem muitas canções inéditas, diz o produtor musical. A ele chegou uma short list de cinco temas "todos bons", sublinha. O convite para tocar no NOS Alive foi bem ponderado. "Pensei nisso, se teria interesse em fazer isso ou não e, para mim, dependia das pessoas que me acompanham normalmente no palco. O Mike, a Sara e o João Cabrita, se eles queriam embarcar nesta aventura comigo, E a partir do momento em que eles disseram que sim, eu também disse que sim a fazer espetáculos ao vivo", diz Paulo Furtado. As apresentações ao vivo de Playback - Paião por Tigerman podem não ficar por aqui, pois já houve manifestação de interesse para pelo menos para mais um concerto. Para Rafael Ferreira, o ator que canta as onze canções, a missão com estes concertos vai ser "tentar dignificar o nome do Carlos Paião. É uma das coisas mais importantes. De resto, é só divertir-nos e divertir os outros". Quanto a mais concertos por esse país fora, é claro: "Vamos a isso. Se eles aparecerem, estamos cá para os fazer". A prioridade para o ator que interpreta Carlos Paião em Playback: Um Filme Sobre Carlos Paião, porém, é a representação. Sobre o impacto que a película pode ter na sua carreira, diz que está "a tentar não pensar sobre isso. Mas se tenho direito a ter expectativas, gostava que ajudasse a alavancar o meu trabalho, que as pessoas o conhecessem melhor". Rafael gostou de tudo neste projeto em torno de Carlos Paião. "Desde os ensaios, depois as gravações do filme, mais tarde as gravações das músicas, agora os ensaios para os concertos, os espetáculos ainda não sei porque ainda não aconteceram". Acontecem esta noite e no sábado. Veja o vídeo captado durante um dos ensaios da banda.As primeiras imagens de 'Playback', o filme sobre a vida de Carlos Paião