As primeiras imagens de 'Playback', o filme sobre a vida de Carlos Paião

Playback é o título de um dos sucessos de Carlos Paião, cantor, compositor e médico português. Em 1981, Playback ganhou o Festival RTP da Canção e representou Portugal na Eurovisão em Dublin, na Irlanda. Nascido em Coimbra em 1957, o artista morreu num acidente de automóvel em 1988, com apenas 30 anos. Apesar da sua vida curta, Carlos Paião deixou marca na música nacional e memória coletiva. O filme Playback: Um Filme Sobre Carlos Paião, realizado por Sérgio Graciano e que contou com o apoio de Zaida Cardoso, viúva de Paião, conta a história do artista desde jovem estudante de medicina até aos primeiros passos na música e ao reconhecimento nacional. O realizador quis dar a conhecer nesta biografia musical a verdadeira dimensão artística de Carlos Paião, que considera ser pouco conhecida do grande público. . Carlos Paião escreveu para Herman José as letras da personagem Serafim Saudade e também compôs para outros intérpretes, como Cândida Branca Flor, Amália Rodrigues, Lenita Gentil ou Mísia.Com produção da Caos Calmo Filmes e argumento de Mário Cenicante, as primeiras imagens de Playback, que estreia no dia 6 de agosto nos cinemas NOS, foram agora divulgadas. Rafael Ferreira interpreta o papel de Carlos Paião e fazem também parte do elenco Laura Dutra, Rita Durão, António Mortágua, Anabela Moreira e Albano Jerónimo. .O filme incluirá uma música inédita, recuperada a partir de maquetes caseiras deixadas pelo músico. Além de Playback, Carlos Paião é autor de outros sucessos como Pó de Arroz, Cinderela ou Marcha do Pião das Nicas.O universo musical do filme será levado para o palco do festival NOS Alive, nos dias 10 e 11 de julho, através do projeto The Legendary Tigerman, de Paulo Furtado. Serão interpretados alguns dos temas mais marcantes do artista, pela voz de Rafael Ferreira, ator que protagoniza o filme.