Morte de Hayden Panettiere foi causada por efeitos tóxicos de fentanil, Xanax e outras drogas

A morte da atriz, modelo e cantora norte-americana Hayden Panettiere, conhecida pelos seus papéis nas séries "Heróis" e "Nashville", foi causada pelos efeitos tóxicos de fentanil, Xanax e outras drogas, e foi considerada acidental, avança esta terça-feira, 22 de setembro, a Variety, que cita o Gabinete de Medicina Legal do Condado de Greenville.

"A causa da morte foi determinada como efeitos tóxicos do fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina", indica um comunicado do médico legista, acrescentando que não existiam "sinais de trauma" que pudessem ter contribuído para a morte, "considerada acidental".

De acordo com a Variety, o fentanil é um potente opióide sintético; o 4-ANPP é um intermediário químico utilizado no fabrico ilegal de fentanil; o alprazolam é uma benzodiazepina mais conhecida pela marca Xanax; o metocarbamol é um relaxante muscular prescrito. A quetiapina é um medicamento antipsicótico utilizado para tratar a esquizofrenia, a doença bipolar e a depressão major.

A atriz morreu a 16 de agosto em Greenville, na Carolina do Sul, numa casa onde estava temporariamente hospedada. As equipas de emergência responderam a uma chamada de um conhecido a relatar uma "paragem cardíaca" e encontraram Panettiere inconsciente.

A equipa médica tentou reanimá-la com recurso a suporte avançado de vida, mas os esforços foram em vão e Panettiere foi declarada morta cerca de meia hora após a chamada de emergência.

O Departamento de Polícia de Greenville confirmou posteriormente que não havia suspeita de crime. “A investigação preliminar não indicou qualquer sinal de crime ou circunstâncias suspeitas”, disse um porta-voz.