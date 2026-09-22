Morte de Hayden Panettiere foi causada por efeitos tóxicos de fentanil, Xanax e outras drogas
A morte da atriz, modelo e cantora norte-americana Hayden Panettiere, conhecida pelos seus papéis nas séries "Heróis" e "Nashville", foi causada pelos efeitos tóxicos de fentanil, Xanax e outras drogas, e foi considerada acidental, avança esta terça-feira, 22 de setembro, a Variety, que cita o Gabinete de Medicina Legal do Condado de Greenville.
"A causa da morte foi determinada como efeitos tóxicos do fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina", indica um comunicado do médico legista, acrescentando que não existiam "sinais de trauma" que pudessem ter contribuído para a morte, "considerada acidental".
De acordo com a Variety, o fentanil é um potente opióide sintético; o 4-ANPP é um intermediário químico utilizado no fabrico ilegal de fentanil; o alprazolam é uma benzodiazepina mais conhecida pela marca Xanax; o metocarbamol é um relaxante muscular prescrito. A quetiapina é um medicamento antipsicótico utilizado para tratar a esquizofrenia, a doença bipolar e a depressão major.
A atriz morreu a 16 de agosto em Greenville, na Carolina do Sul, numa casa onde estava temporariamente hospedada. As equipas de emergência responderam a uma chamada de um conhecido a relatar uma "paragem cardíaca" e encontraram Panettiere inconsciente.
A equipa médica tentou reanimá-la com recurso a suporte avançado de vida, mas os esforços foram em vão e Panettiere foi declarada morta cerca de meia hora após a chamada de emergência.
O Departamento de Polícia de Greenville confirmou posteriormente que não havia suspeita de crime. “A investigação preliminar não indicou qualquer sinal de crime ou circunstâncias suspeitas”, disse um porta-voz.
Panettiere, que começou a sua carreira como estrela infantil e desenvolveu um longo percurso na televisão e no cinema, é recordada pelo seu papel como Claire Bennet na bem-sucedida série "Heróis", e como Juliette Barnes no drama musical "Nashville", pelo qual recebeu duas nomeações para os Globos de Ouro. Uma série que protagonizou ao longo de 128 episódios entre 2012 e 2018.
Também protagonizou papéis nos filmes "Remember the Titans" ("Duelo de Titãs"), "Raising Helen" ("A Educação de Helen"), "Ice Princess" ("A Princesa do Gelo") e "Gritos 4".
Criada em Palisades, Nova Iorque, era filha de uma mãe atriz de telenovelas e de um pai capitão do corpo de bombeiros. Em criança, apareceu em séries de televisão populares como "Ally McBeal" e "Malcolm in the Middle".
Nas suas memórias intituladas "This Is Me: A Reckoning", publicadas em maio, Panettiere falou abertamente sobre as dificuldades pessoais por que passou desde a infância até à idade adulta.
A obra oferece "uma visão íntima e invulgar da sua vida privada, abordando abertamente a depressão pós-parto, a adição e a recuperação, o trauma, o abuso doméstico e a perda", segundo a sinopse do livro.
A artista tinha uma filha, Kaya Klitschko, nascida em 2014, fruto da relação com o seu ex-companheiro, o campeão de pesos-pesados de boxe Wladimir Klitschko.
Numa entrevista ao programa "Good Morning America" em 2022, Panettiere falou abertamente sobre a sua luta contra o alcoolismo e a depressão pós-parto.
O seu irmão, Jansen Panettiere, morreu subitamente com 28 anos em fevereiro de 2023 devido a cardiomegalia (hipertrofia cardíaca) e complicações na válvula aórtica, segundo informou a família num comunicado na altura.