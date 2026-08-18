Hayden Panettiere chamou o 911 antes de morrer

As equipas de emergência responderam a uma chamada a relatar uma "paragem cardíaca" em Greenville, na Carolina do Sul, durante a tarde de domingo, informou o gabinete do médico legista do condado de Greenville, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A atriz, que residia na Califórnia, foi encontrada inconsciente dentro da casa "onde estava temporariamente hospedada". A equipa médica tentou reanimá-la com recurso a suporte avançado de vida, mas os esforços foram em vão e Panettiere foi declarada morta cerca de meia hora após a chamada de emergência.

Uma autópsia realizada esta segunda-feira não revelou sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte, informou o gabinete do médico legista, mas a determinação da causa e das circunstâncias da morte ainda depende dos resultados de exames adicionais.

A chamada de emergência partiu de um conhecido, informou a polícia de Greenville, sem adiantar detalhes sobre a identidade da pessoa.

Um vizinho da habitação onde Panettiere morreu, Micah Lee, disse à CNN que os seus gatos começaram a "enlouquecer" durante a madrugada de domingo, o que fez com que tivesse espreitado para fora de casa e visto muita gente na entrada da habitação, tendo ouvido "pela porta que uma pessoa tinha desmaiado".

Lee contou ainda que recebeu um e-mail do administrador do condomínio a pedir aos moradores que não falassem com a imprensa.