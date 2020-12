Família fala de "dor imensa" pela morte de Sara Carreira e pede privacidade

A família da cantora Sara Carreira, filha do músico Tony Carreira, que morreu este sábado num acidente de viação, apelou à "paz" e à "privacidade" neste momento de "dor imensa" e "tristeza profunda".

Num comunicado enviado à agência Lusa, a família da jovem agradece o "carinho", o "amparo" e as mensagens que tem recebido, mas pede "humildemente a todos, sobretudo à comunicação social", que lhes permitam uma despedida com privacidade.

"Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa", pode ler-se na nota, sublinhando que "deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa".

A jovem cantora, de 21 anos, morreu este sábado na sequência de uma colisão entre quatro veículos ligeiros na A1. Do acidente resultaram ainda três feridos com gravidade.

O acidente aconteceu ao quilómetro 61 e a A1 esteve cortada ao trânsito entre os nós de Santarém e do Cartaxo, disse este sábado fonte da GNR.

O acidente entre quatro veículos ligeiros ocorreu cerca das 19.00 horas, tendo provocado um morto, uma mulher, de 21 anos, afirmou à agência Lusa o tenente-coronel José Vieira, da GNR. A identidade jovem só foi conhecida cerca das 23.30 horas.

A colisão provocou ainda um ferido grave, o ator Ivo Lucas, namorado de Sara, e dois ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Santarém, e outras duas vítimas foram assistidas no local, acrescentou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

A mais nova dos Carreira

Sara Careira é a filha mais nova de Tony Carreira e irmão de Mickael e David Carreira, completou 21 anos no dia 21 de outubro. Nesse dia, o pai deixou-lhe esta mensagem: "Ontem menina, hoje uma mulher. Parabéns, Sara! Je t'aime mon poussin."

No livro biográfico O Homem que Sou

Sara acompanhou Tony Carreira desde pequenina nas digressões pelo país, o que que fez apaixonar pela música. Em 2014, apenas com 14 anos, cantou ao lado do pai, num concerto para milhares de pessoas.

Mas foi com o irmão David que fez a primeira colaboração oficial na canção "Gosto de Ti", em 2018, que interpretaram juntos no concerto do artista no Altice Arena.

Além da música, Sara Carreira tinha acabado de lançar uma coleção de roupa, Éssê by Sara Carreira X Micaela Oliveira.

Neste momento tinha quatro canções a solo lançadas e a mais famosa foi o tema "Vou ficar", lançado há um ano.

No Instagram da cantora, vários amigos estão já a lamentar a sua morte.

Vários cantores estão a lamentar a sua morte, como Fernando Daniel, que a lembra como uma "ternura de pessoa, uma luz incrível".

Mas também o cantor Agir, que a diz "das almas mais queridas de sempre".

Nas redes sociais, as homenagens a Sara Carreira sucedem-se. Aos 21 anos, a cantora tinha popularidade enorme, como se comprova no facto de ter 281 mil seguidores na rede social Instagram.