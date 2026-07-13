Morreu Sam Neill, ator de "Jurassic Park" e "Piano"

Sam Neill, protagonista de filmes como Jurassic Park e Piano, morreu esta segunda-feira, 13 de julho, aos 78 anos, informou a família. A morte do ator neozelandês em Sydney, Austrália, foi "repentina e inesperada", refere o comunicado. "É com imensa tristeza que a whānau [família] de Sam Neill partilha a notícia do seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, na Austrália", lê-se na nota publicada na rede social Instagram.Sem indicar a causa da morte, é referido que o ator "estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida"..Em 2023, Sam Neill revelou que tinha sido diagnosticado com um tipo "agressivo" de linfoma não Hodgkin. Já em abril deste ano, o ator informou que a doença estava em remissão. No comunicado da família é indicado que o ator "permaneceu livre de cancro". Nascido na Irlanda do Norte, em 1947, Nigel John Dermot Neill mudou-se para Christchurch, na Nova Zelândia, quando era criança, tendo adotado o nome de Sam aos 12 anos. .Primeiro-ministro da Nova Zelândia: "Sir Sam Neill foi um dos grandes". A estreia cinematográfica de Sam Neill acontece em 1971 com o filme The City of No. Após integrar vários projetos na televisão e no cinema na Nova Zelândia, o ator tem o primeiro papel de destaque em Sleeping Dogs (1977), um dos primeiros filmes neozelandeses a ter distribuição internacional.Destacou-se mundialmente com a interpretação de Alisdair Stewart em O Piano (1993), de Jane Campion, e, no mesmo ano, como o paleontólogo Dr. Alan Grant em Jurassic Park, de Steven Spielberg. Sam Neill voltaria a interpretar este papel em Jurassic Park III (2001) e Jurassic World Dominion (2022). Antes, integrou o elenco de "A Caçada ao Outubro Vermelho" (1990). Entre os vários projetos em que participou no cinema e na televisão, o neozelandês integrou também o elenco da série Peaky Blinders. .O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, já reagiu à morte do ator ao afirmar: "Sir Sam Neill foi um dos grandes".Luxon recorda que Neill "começou quando mal existia uma indústria cinematográfica" no país. "Durante mais de cinquenta anos, levou histórias da Nova Zelândia ao mundo e o seu talento ajudou a transformar a nossa indústria cinematográfica naquilo que é hoje – uma das nossas maiores exportações culturais", destacou o chefe de Governo numa mensagem divulgada nas redes sociais.