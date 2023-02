Morreu Richard Belzer, comediante e ator de Lei & Ordem

O ator e humorista Richard Belzer morreu aos 78 anos na sua casa em Bozouls, no sul da França. A notícia foi dada pelo escritor e amigo de longa data do ator, Bill Scheft, ao The Hollywood Reporter.

Segundo Bill Scheft, o ator tinha muitos problemas e saúde.

Richard Belzer era conhecido pelas as suas atuações de stand-up e pelo papel de John Munch na série Lei & Ordem: Unidade Especial, que desempenhou durante 23 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Anyone who had the pleasure of watching Richard Belzer portray Det. John Munch will never forget how much he inhabited that beloved character to make it his own. Our condolences go out to his loved ones as we join them in mourning his loss, but also in celebrating his memory. pic.twitter.com/ZhygF6ODhE - & (@lawandordertv) February 19, 2023

O ator nunca fez uma audição para o papel e foi convidado pelo produtor-executivo Barry Levinson, depois de entrar em Howard Stern Show.

Depois de ser expulso da faculdade, no Dean Junior College, foi para o mundo de stand-up em Nova York. Começou no cinema no filme The Groove Tube , de Ken Shapiro. Em 1975, passou a atuar no programa de comédia americano Saturday Night Live.