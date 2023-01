Morreu o músico David Crosby. Tinha 81 anos

Morreu esta quinta-feira o cantor, guitarrista e compositor norte-americano David Crosby, aos 81 anos.

A notícia da morte do músico foi confimada pela mulher, Jan Dance, ao portal Variety. "É com grande tristeza, depois de uma longo período doente, que nosso amado David Crosby morreu. Ele estava cercado de amor pela sua mulher e alma gémea Jan e pelo seu filho Django", refere um comunicado emitido pela família.

"Por mais que ele não esteja mais aqui connosco, a sua humanidade e alma gentil vão continuar a guiar-nos e a inspirar-nos. O seu legado vai continuar a viver através da sua música lendária. Paz, amor e harmonia para todos que conheceram David e aqueles que ele tocou. Ele vai fazer muita falta", indica a nota.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Crosby foi uma das grandes figuras do rock dos Estados Unidos, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, e foi um dos fundadores das bandas The Byrds e Crosby, Stills and Nash, tendo sido induzido no Hall of Fame do Rock como membro de ambas as bandas.