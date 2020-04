Morreu o escritor brasileiro Rubem Fonseca. Tinha 94 anos

O escrito brasileiro Rubem Fonseca morreu aos 94 anos, num hospital do Rio de Janeiro. Era um dos nomes mais conceituados da literatura em língua portuguesa, autor de obras como "O Caso Morel" e "O Cobrador". Foi o vencedor do Prémio Pessoa em 2003.

De acordo com o jornal O Globo, Rubem Fonseca sofreu um enfarte esta quarta-feira, por volta da hora do almoço, no interior do seu apartamento, no Leblon. "Foi levado imediatamente ao hospital Samaritano, onde morreu", relata a publicação brasileira. O escritor iria fazer 95 anos em maio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O escritor era apontado pela crítica como "o maior contista brasileiro da segunda metade do século XX", tendo publicado dezenas de contos. Foi o vencedor de cinco Prémios Jabuti e do Prémio Juan Rulfo, entre várias outras distinções.

Em 2012, Fonseca esteve em Portugal e recebeu o Prémio Correntes d'Escritas na Póvoa de Varzim.

"Carne crua", o seu mais recente livro de contos inéditos, foi editado em 2018.

Rubem Fonseca era natural (11-05-1925) de Juiz de Fora, em MInas Gerais. Formado em Direito, entrou na polícia do Rio de Janeiro, onde foi comissário e se destacou na área da psicologia criminal, Na década de 1950 estudou em Nova Iorque. A experiência na polícia foi decisiva para a sua obra literária, em que refletiu muito do que viveu nessa profissão até se dedicar a tempo inteiro à literatura.

A personagem Mandrake, um advogado do Rio de Janeiro, mulherengo e imoral, entrou em muitos dos seus escritos e foi adaptada a série de televisão.

O submundo carioca foi retratado com frequência na sua obra literária, com marginais, prostitutas e polícias a serem personagens habituais.

"Feliz Ano Novo" (1975), "O cobrador" (1979), "A Grande Arte" (1983), "Bufo & Spallanzani" (1986) e "Agosto" (1990) figuram entre as suas obras mais admiradas.

Era viúvo e deixa três filhos.