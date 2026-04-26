Morreu o bailarino e coreógrafo Mário Valejo. Tinha 87 anos

O bailarino e coreógrafo Mário Valejo morreu aos 87 anos anunciou este domingo, 26 de abril, uma fonte citada pela Lusa. O artista, que era natural de Reguengos de Monsaraz e vivia há três anos na Casa do Artista com a irmã, a fadista Maria Valejo, faleceu na quinta-feira.Mário Valejo foi bailarino no teatro de revista, tendo trabalhado nos teatros do Parque Mayer, onde participou em espetáculos como "Tudo à Mostra" (1966), no Teatro Maria Vitória, ao lado do ator Camilo de Oliveira e da atriz Ivone Silva, e "Sete Colinas" (1967), no Teatro ABC - Companhia Nacional de Teatro Português.Nascido em 19 de dezembro de 1938, Mário Valejo foi coreógrafo da Marcha de Benfica e foi ainda animador cultural da Junta de Freguesia de Benfica durante vários anos, de acordo com a mesma fonte citada pela Lusa.