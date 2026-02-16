Morreu o ator Robert Duvall, um dos protagonistas de 'O Padrinho' e 'Apocalypse Now'. Tinha 95 anos

O ator norte-americano Robert Duvall morreu no domingo, 15 de fevereiro, aos 95 anos. A informação foi avançada esta segunda-feira (16) pela mulher, Luciana Duvall."Ontem, despedimo-nos do meu amado marido, querido amigo e um dos maiores atores da nossa época. Faleceu tranquilamente em casa, rodeado de amor e conforto", lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.Detentor de um Óscar e de uma longa e premiada carreira, Robert Duvall participou em filmes icónicos como O Padrinho, O Padrinho II, e Apocalypse Now."Para o mundo, ele era um ator vencedor do Óscar, um realizador, um contador de histórias. Para mim, ele era simplesmente tudo", escreve a mulher, referindo que a "paixão" de Robert Duvall "pelo seu ofício só era igualada pelo seu profundo amor pelos personagens, por uma boa refeição e por receber visitas". Para Luciana Duvall, o marido "deu tudo de si aos seus personagens e à verdade do espírito humano que eles representavam". "Ao fazê-lo, ele deixa algo duradouro e inesquecível para todos nós. Obrigada pelos anos de apoio que demonstraram ao Bob e por nos darem este tempo e privacidade para celebrar as memórias que ele deixa para trás", destaca. .Nascido em San Diego, Califórnia, em 1931, filho de uma atriz e de um oficial da Marinha, Duvall estudou teatro na faculdade em St. Louis, Missouri, tendo-se matriculado, em 1955, na Neighborhood Playhouse School of the Theatre, em Nova Iorque, onde foi colega de turma de Gene Hackman e Dustin Hoffman. A estreia no cinema aconteceu em 1962 com a interpretação de Boo Radley em To Kill a Mockingbird (Na Sombra e no Silêncio).Foram muitas as personagens que interpretou, quer seja no teatro, televisão e cinema. Com o filme Tender Mercies (A Força do Carinho) ganhou o Óscar de Melhor Ator, em 1984, pela interpretação de Max Sledge, um cantor de música country que lutava contra o alcoolismo. Ao todo foi nomeado sete vezes para os Óscares, a primeira pela interpretação do consigliere Tom Hagen em O Padrinho (1972). É ainda detentor de quatro Globos de Ouro - um dos quais o de Melhor Ator Secundário pela interpretação do Tenente-coronel Kilgore em Apocalypse Now (1979) -, um prémio BAFTA, um Screen Actors Guild Award e dois Emmys. Em 2005, recebeu a Medalha Nacional das Artes.