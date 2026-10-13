Morreu Netinho, o cantor do êxito "Mila"

O cantor brasileiro Netinho morreu esta terça-feira, 13 de outubro, aos 60 anos. O artista, autor do sucesso Mila, enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B e morreu num hospital de Salvador.

A assessoria do artista anunciou nas redes sociais que "Netinho partiu tranquilo" e citou aquilo que este costumava dizer nos últimos meses:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte.”

"Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", recorda este comunicado, que diz que o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, numa cerimónia reservada à famíli e aos amigos mais próximos, como era desejo do cantor.



"Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo", diz esta nota, em que se pede respeito pela privacidade da família e se agradecem as "manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas".

"O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa", diz.