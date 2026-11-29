Morreu Mike Love, cofundador dos Beach Boys e voz principal de êxitos como "Surfin' USA"
Mike Love, membro fundador dos Beach Boys, que coescreveu e foi a voz principal em clássicos como 'Surfin’ USA' e 'California Girls' morreu com 85 anos.
Love, que tinha cancelado vários concertos dos Beach Boys este ano, morreu no sábado, anunciou a sua agente Katie Altman em comunicado. Não foi divulgada a causa da morte.
"Ícone cultural americano, será recordado pelo seu talento singular e pela inspiração que deu a gerações de músicos. Celebramos o seu contributo notável para a música americana e a alegria que sentia ao atuar para os seus adorados fãs", destacou a representante.
Love ajudou a fundar os Beach Boys no início da década de 1960, juntamente com os seus primos e vizinhos dos subúrbios da Califórnia, os irmãos Wilson: Brian, Carl e Dennis.
Em poucos anos, com a entrada do amigo de família Al Jardine, passaram dos ensaios na garagem dos Wilson para a fama internacional com músicas sobre surf, carros e raparigas.
Colocaram mais de uma dúzia de canções no top 20 entre 1963 e 1966 e chegaram ao primeiro lugar das tabelas com 'I Get Around', 'Help Me, Rhonda' e 'Good Vibrations'. As vendas mundiais ultrapassam os 100 milhões de unidades.
Desde o início, a história dos Beach Boys foi marcada pelo contraste entre as vozes e as sensibilidades de Love e de Brian Wilson, o baixista do grupo e renomado produtor, arranjador e compositor.
O tenor leve e anasalado de Love destacava-se em temas rápidos e animados como 'Surfin’ USA' e 'Be True To Your School', enquanto baladas introspetivas como 'Don’t Worry Baby' e 'In My Room' serviam de montra para o falsete melancólico de Wilson.
Em concerto, o extrovertido Love assumia o papel de mestre de cerimónias oficioso, uma função consolidada nos anos 1990, quando adquiriu a propriedade legal do nome da banda.
Em 2025, Love foi eleito para o Songwriters Hall of Fame (Salão da Fama dos Compositores), que um quarto de século antes tinha elegido Brian Wilson, falecido em junho de 2025.
O mais velho de seis irmãos, incluindo a futura estrela de basquetebol Stan Love, Mike Love cresceu perto da casa dos Wilson em Hawthorne, na Califórnia, e convivia e cantava frequentemente com os primos.
Brian Wilson, cujas memórias 'Eu sou Brian Wilson' foram publicadas por volta da mesma altura que o livro de Love, recordava Love como alguém 'muito amigável e muito divertido' e 'quase um quarto irmão'.
No início dos anos 1960, começaram a compor canções inspiradas na cena local de surf e chamavam-se os Pendletones, em homenagem a uma camisa aos quadrados popular na época. Só quando o seu disco de estreia, 'Surfin’', foi lançado é que descobriram que tinham sido rebatizados de Beach Boys, por sugestão de um promotor discográfico local.
'Surfin’' foi um êxito regional e rapidamente alcançaram o sucesso nacional com 'Surfin’ Safari' e 'Surfin’ U.S.A.'.
'Pet Sounds' é considerado um dos maiores álbuns de rock, mas foi uma desilusão comercial quando foi lançado em 1966 e marcou o início da desagregação de Wilson e dos Beach Boys.
Em meados dos anos 1960, Wilson começou a sofrer dos problemas de saúde mental que o atormentariam durante muito tempo. Deixou de fazer digressões e dedicou-se a tempo inteiro à composição e produção.
Dennis Wilson morreu afogado em 1983 e Carl Wilson morreu de cancro em 1998. Love continuou a fazer digressões com os 'Beach Boys' nos últimos anos, por vezes com o antigo membro Bruce Johnston e outras vezes com elementos mais recentes.
Love evitou os problemas com drogas que assolaram Brian e Dennis Wilson, mas, fora isso, levava uma verdadeira vida de estrela de rock. Casou-se seis vezes e teve pelo menos oito filhos, incluindo Christian Love, que mais tarde atuou em concerto com os Beach Boys.
Wilson e Love reuniram-se em 2012 para 'That’s Why God Made the Radio', o primeiro álbum dos Beach Boys no top 10 em décadas, mas uma digressão no mesmo ano terminou ao fim de poucas semanas, com Love e Wilson a culparem-se mutuamente pelo fim prematuro.