Mike Love, membro fundador dos Beach Boys, que coescreveu e foi a voz principal em clássicos como 'Surfin’ USA' e 'California Girls' morreu com 85 anos.

Love, que tinha cancelado vários concertos dos Beach Boys este ano, morreu no sábado, anunciou a sua agente Katie Altman em comunicado. Não foi divulgada a causa da morte.

"Ícone cultural americano, será recordado pelo seu talento singular e pela inspiração que deu a gerações de músicos. Celebramos o seu contributo notável para a música americana e a alegria que sentia ao atuar para os seus adorados fãs", destacou a representante.

Love ajudou a fundar os Beach Boys no início da década de 1960, juntamente com os seus primos e vizinhos dos subúrbios da Califórnia, os irmãos Wilson: Brian, Carl e Dennis.

Em poucos anos, com a entrada do amigo de família Al Jardine, passaram dos ensaios na garagem dos Wilson para a fama internacional com músicas sobre surf, carros e raparigas.

Colocaram mais de uma dúzia de canções no top 20 entre 1963 e 1966 e chegaram ao primeiro lugar das tabelas com 'I Get Around', 'Help Me, Rhonda' e 'Good Vibrations'. As vendas mundiais ultrapassam os 100 milhões de unidades.

Desde o início, a história dos Beach Boys foi marcada pelo contraste entre as vozes e as sensibilidades de Love e de Brian Wilson, o baixista do grupo e renomado produtor, arranjador e compositor.

O tenor leve e anasalado de Love destacava-se em temas rápidos e animados como 'Surfin’ USA' e 'Be True To Your School', enquanto baladas introspetivas como 'Don’t Worry Baby' e 'In My Room' serviam de montra para o falsete melancólico de Wilson.