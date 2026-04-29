Morreu José Santa-Bárbara, artista plástico, designer e militante do PCP

Morreu na terça-feira, 28 de abril, José Santa-Bárbara, artista plástico, designer e militante do Partido Comunista Português (PCP).Nascido em 1936 nas Caldas da Rainha, frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio e, mais tarde, estudou escultura na Escola de Belas-Artes."A sua atividade nas artes visuais foi relevante e extensa: na escultura, com várias obras públicas, com destaque para o monumento ao levantamento militar das Caldas da Rainha; na pintura, em que se destacam os seus quadros sobre o Memorial do Convento, além da participação em diversas exposições nacionais e internacionais; na medalhística; e no design industrial, em que dirigiu durante mais de trinta anos o departamento de design na CP, tendo sido o autor do seu logotipo, sendo de referir o design de locomotivas automotoras, distinguidas com o Prémio Nacional de Design e o European Community Prize, além das várias intervenções plásticas nas estações de Entrecampos e Santa Apolónia, do Metropolitano de Lisboa, bem como nas estações ferroviárias do Pragal, Entrecampos (fachada sul) e Rossio. Como ilustrador e designer gráfico há que referir as muitas capas de discos de José Afonso, bem como de outros destacados músicos", escreveu o PCP num comunicado enviado às redações.Os comunistas recordam que Santa-Bárbara se tornou militante ainda jovem e participou no MUD Juvenil e na VII Exposição Geral de Artes Plásticas, organizada pela Sociedade Nacional de Belas Artes, "importantes espaços e momentos de resistência ao fascismo"."Participou desde sempre nas Bienais de Artes Plásticas da Festa do Avante! e na exposição 100 anos, 100 artistas, comemorativa do Centenário do PCP. Durante a sua vida, o seu intenso e diversificado trabalho nas artes visuais foi sempre consonante com o seu empenho nas atividades do PCP. Portugal perde um dos seus maiores artistas, o Partido um seu ativo e sempre presente militante", lembra o PCP.