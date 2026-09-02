Morreu Jean-Paul Rappeneau, realizador de 'Cyrano de Bergerac'

Morreu o cineasta francês Jean-Paul Rappeneau, que realizou Cyrano de Bergerac, um dos maiores sucessos do cinema francês. O realizador tinha 94 anos.

A sua versão de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, protagonizada por Gérard Depardieu, venceu 10 Césars, os Oscars do cinema francês, um deles o de melhor filme, além de um Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e o Óscar de Melhor Figurino.

Jean-Paul Rappeneau, que morreu na terça-feira, 1 de setembro, segundo avançou um dos filhos à agência AFP esta quarta, realizou apenas oito filmes.