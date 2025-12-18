Morreu Gil Gerard, o Buck Rogers que conquistou Portugal nos anos 80

O mundo da ficção científica está de luto com o desaparecimento de Gil Gerard, o ator que deu vida ao capitão William "Buck" Rogers. O intérprete da famosa personagem morreu na terça-feira, 16 de dezembro, num hospital no Texas, rodeado pela família, deixando um legado inseparável da cultura pop da transição da década de 70 para os anos 80.A série, baseada na personagem de banda desenhada criada em 1928, apresentava Gerard como um astronauta da NASA que, após um acidente espacial em 1987, ficava congelado durante 504 anos, despertando no século XXV. Em Portugal, a estreia na RTP em setembro de 1980 transformou Gerard num herói para uma geração, que acompanhava semanalmente as suas aventuras para proteger a Terra de ameaças intergalácticas.. Ao lado de Erin Gray, que interpretava a coronel Wilma Deering, e do icónico robot Twiki (com a inesquecível voz de Mel Blanc), Gil Gerard trouxe um carisma descontraído e humorístico ao género, diferenciando-se da sobriedade de outras produções espaciais da época, como Espaço 1999 ou Star Trek - O Caminho das Estrelas. A química entre Gerard e Gray foi um dos pilares do sucesso da série, que durou duas temporadas.. Após o cancelamento da série em 1981, o ator continuou a trabalhar em televisão e cinema, participando em produções como Sidekicks e diversos filmes de baixo orçamento, além de ter sido o apresentador do reality show Code 3. Nos últimos anos, era presença assídua em convenções de ficção científica -- por vezes ao lado de Erin Gray -- onde partilhava com entusiasmo memórias dos tempos em que viajava pelo cosmos a bordo da sua Starfighter.