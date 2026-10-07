Morreu Eva Marie Saint, uma das mais memoráveis "loiras hitchcockianas" da história do cinema

A atriz norte-americana Eva Marie Saint, que desafiou o arquétipo da protagonista dos filmes de Alfred Hitchcock e se tornou ícone da era dourada de Hollywood, morreu terça-feira, 6 de outubro, aos 102 anos, noticiou a imprensa local.

Saint morreu de causas naturais na sua casa em Los Angeles, segundo informou o jornal Los Angeles Times.

Nascida a 04 de julho de 1924 em New Jersey, Saint cresceu em Nova Iorque e formou-se como atriz na Universidade Estadual de Bowling Green, em Ohio.

A sua carreira profissional começou na televisão em 1946 e a sua estreia no cinema ocorreu em 1954 com Há Lodo no Cais (On the Waterfront), filme realizado por Elia Kazan e protagonizado por Marlon Brando, que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária.

Saint recebeu a estatueta das mãos de Frank Sinatra, dois dias antes de dar à luz o primeiro dos seus dois filhos. "É possível que acabe por ter o bebé aqui mesmo!", gracejou durante o seu discurso de agradecimento.