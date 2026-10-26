Morreu Eric Bauza, que dava voz a Bugs Bunny e Daffy Duck

Eric Bauza, que era atualmente a voz de Bugs Bunny e Daffy Duck, morreu subitamente no domingo, 25 de outubro, em casa. Tinha 46 anos.

A sua cara podia não ser conhecida, mas as vozes que fez fazem-se ouvir em inúmeros trabalhos de cinema e televisão dos últimos anos, sendo o intérprete de personagens icónicas do Looney Tunes.

“Eric Bauza, dobrador vencedor de um Emmy e voz moderna das icónicas personagens dos Looney Tunes, Bugs Bunny e Daffy Duck, além de dezenas de outras personagens de desenhos animados acarinhados, faleceu subitamente”, anunciou a família no Instagram do ator, que, soube-se, depois, foi vítima de doença cardiovascular hipertensiva.

O ator, nascido em Ontário, no Canadá, e descendente de filipinos, trabalhou para a Warner Bros. Animation durante 15 anos, tendo feito mais de 400 trabalhos ao longo da sua carreira.

"Eric Bauza era um talento de voz único que trouxe alegria e risos a milhões de pessoas em todo o mundo", reagiu Channing Dungey, presidente do Warner Bros. Television Group e da US Networks, em comunicado citado pela imprensa norte-americana.

“Ele seguiu os passos de gigantes como Mel Blanc", acrescentou, numa referência àquele que ficou conhecido como "o homem das mil vozes" e que foi a voz de Bugs Bunny e Daffy Duck, entre outros, na era de ouro da animação americana. “O Eric disse que dar continuidade ao legado lendário dos Looney Tunes estava entre as maiores honras da sua vida. Para além do seu incrível talento, o Eric era uma parte querida da nossa família da animação", acrescentou.

Além dos Looney Tunes, este anos, Eric Bauza deu voz a personagens em Rick and Morty, Superkitties, Mínimos & Monstros e Avatar: Seven Havens.

O ator fez também a voz do General Toad em Super Mario Bros.: O Filme e em Super Mario Galaxy: O Filme.

Atualmente, estava em pré-produção Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical e The Dragon Masters.