Morreu Coco Lee, a cantora que deu a voz a Mulan e fez história nos Óscares de 2021

A cantora pop Coco Lee, nascida em Hong Kong, conhecida por ter dado voz a Mulan, filme da Disney, morreu esta quarta-feira, aos 48 anos.

A cantora sofria de depressão nos últimos anos, "mas a sua condição deteriorou-se drasticamente nos últimos meses", escreveram as irmãs Carol Lee e Nancy Lee numa publicação no Instagram.

Coco Lee foi hospitalizada no domingo depois de tentar tirar a própria vida, revelaram as irmãs. "Apesar dos esforços de toda a equipa do hospital para resgatá-la, acabou por falecer a 5 de julho de 2023."

Nascida a 17 de janeiro de 1975, em Hong Kong, no domínio britânico, Lee, que cresceu na Califórnia, ganhou proeminência nos anos 90 pela sua voz forte, riffs vocais crescentes e baladas cheias de alma.

A sua fluência em cantonês, mandarim e inglês ajudou Lee a conquistar uma base de fãs não só em Hong Kong, na China continental e em Taiwan, mas também em países do sudeste asiático como Singapura e Malásia, bem como na Austrália.

Cantou a versão em mandarim da balada Reflection do filme da Disney Mulan, de 1998, e gravou A Love Before Time como parte da banda sonora do filme de artes marciais Crouching Tiger, Hidden Dragon, realizado por Ang Lee.

Entrou para a história como a primeira artista chinesa no palco dos Óscares, em 2001. Nesse ano, o tema O Tigre e o Dragão foi nomeado para Melhor Canção Original e tornou-se um dos maiores sucessos de um filme não falado em inglês nas salas de cinema norte-americana.

Em 1999, Lee estreou o seu primeiro álbum completo em inglês, Just No Other Way, que incluía êxitos mais influenciados pelo R&B, como Do You Want My Love. Desse álbum, Before I Fall in Love foi escolhida como música-tema do filme romântico Runaway Bride, de Richard Gere e Julia Roberts.

Na sua última publicação no Instagram, Lee partilhou tatuagens com a inscrição "love" (amor) e "faith" (fé) nos braços. "As minhas duas palavras favoritas, que trago no meu coração, e de que precisava, para ultrapassar este ano bastante difícil", escreveu na publicação, publicada no último dia de 2022.

"Vocês não estão sozinhos, não importa o quão difícil a vida seja, eu estou convosco", escreveu ainda

De acordo com suas irmãs, 2023 marcou o "30º aniversário da carreira de cantora de CoCo".

"Estamos gratos a Deus por nos ter dado um anjo tão bondoso", escreveram. "Embora a CoCo tenha ficado no mundo por pouco tempo, os seus raios de luz vão durar para sempre!", acrescentaram.