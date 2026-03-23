Morreu, aos 87 anos, o autor belga de banda desenhada Hermann, conhecido pelo traço realista e pelas séries Comanche, Bernard Prince e Jeremiah.A artista morreu este domingo, 22 de março, em Bruxelas, revelou esta segunda-feira editora Le Lombard. “Mestre célebre da cor direta, mestre incomparável do silêncio, destaca-se pela abordagem naturalista. As suas personagens são sinceras e íntegras, nem verdadeiramente boas nem totalmente más. A arte de Hermann é fiel à sua imagem: Aplicada, apaixonada e imponente”, escreveu a editora em comunicado, sublinhando a perda de um “autor imenso”.Ao longo de 60 anos de carreira, Hermann Huppen publicou cerca de 120 álbuns, vários dos quais editados em Portugal, como Comanche e Bernard Prince, criados em parceria com Greg, e Duke, com o filho, Ives H..Hermann foi reconhecido com o Grande Prémio da Cidade de Angoulême em 2016, pelo conjunto da obra, no âmbito do festival de banda desenhada nessa cidade francesa.Nascido a 17 de julho de 1938 em Bévercé, na Bélgica, estava hospitalizado na sequência de um cancro.Hermann Huppen teve obra exposta em Portugal e foi convidado para os festivais de banda desenhada da Amadora e de Beja.