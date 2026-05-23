Morreu, aos 83 anos, o saxofonista inglês Dick Parry, conhecido pelas suas colaborações com os Pink Floyd.A morte foi anunciada pelo guitarrista David Gilmour nas redes sociais. “Tocava com ele desde os meus 17 anos. O seu toque e o seu tom fizeram com que a sua forma de tocar fosse inconfundível, uma assinatura de uma beleza gigante, conhecida por milhões de pessoas e parte fulcral de canções como Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them ou Money”, escreveu.. Ao longo da carreira, Parry tocou ainda com os The Who durante uma digressão que estes fizeram em 1979 e 1980 e com os Violent Femmes em 2009. Esteve igualmente presente no derradeiro concerto dos Pink Floyd, em 2005.