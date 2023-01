Morreu aos 64 anos Lisa Loring, a primeira Wednesday Addams

Lisa Loring, conhecida por dar vida à primeira Wednesday Addams, morreu aos 64 anos, vítima de um AVC, avança a Variety.

De acordo com a família, Lisa "morreu pacificamente com as filhas a segurarem-lhe as mãos".

Nas redes sociais, a amiga e autora Laurie Jacobson refere que Loring sofreu "um AVC maciço provocado pelo fumo e pela tensão arterial elevada" e estava há três dias ligada ao suporte de vida.

"Bonita, bondosa, uma mãe carinhosa, o legado da Lisa no mundo do entretenimento é enorme", acrescenta.

A atriz interpretou Wednesday em "A Família Addams" (1964-1966), na primeira adaptação dos desenhos animados da autoria de Charles Addams, quando tinha apenas cinco anos.