Morreu Angelo Badalamenti, compositor da banda sonora de Twin Peaks. Tinha 85 anos

Morreu o músico norte-americano Angelo Badalamenti, aos 85 anos. Autor da banda sonora da série Twin Peaks, era um dos principais colaboradores de David Lynch, tendo trabalhado com o cineasta também em filmes como Blue Velvet e Mulholland Drive.

Badalementi morreu de causas naturais no domingo (11 de dezembro), rodeado pela família na sua casa em Lincoln Park, em New Jersey, contou Frances Badalamenti, sobrinha do músico, ao The Hollywood Reporter.

"A família do compositor Angelo Badalamenti confirma que ele faleceu em 11 de dezembro de causas naturais rodeado pela sua família. Ele era um marido, pai e avô amoroso", disse a agente e amiga, Laura Engel, da Kraft-Engel Management, ao Los Angeles Times.

Badalamenti também assinou a banda sonora de filmes como The Wicker Man (2006), de Neil LaBute, Pesadelo em Elm Street III (1987) e o documentário de 2019 Koi, sobre o tsunami de 2011 que atingiu o Japão.

Com a famosa e icónica banda sonora de Twin Peaks (1990), Angelo Badalamenti ganhou um Grammy para Melhor Performance Pop Instrumental por Twin Peaks Theme

O compositor, nascido em Brooklyn, a 22 de março, de 1937, colaborou com vários intérpretes de diferentes géneros ao longo do seu percurso musical, como Nina Simone, Shirley Bassey, David Bowie, Paul McCartney, Liza Minnelli , Pet Shop Boys, Dolores O'Riordan, Tim Booth e LL Cool J, entre outros.

Começou a ter aulas de piano aos 8 anos e obteve o diploma de bacharelato em 1958 e o mestrado em 1959 pela Manhattan School of Music.

Com Lusa