Morreu a atriz Helena Rocha, "uma das grandes obreiras do Politeama"

A cantora Helena Rocha morreu na terça-feira, 23 de setembro, aos 81 anos. A informação foi avançada pelo eatro Polietama, de que a artista era um dos pilares."Professora e dramaturgista foi uma das grandes obreiras deste Teatro onde dedicou, a par da sua vida de ensino, todo o seu talento de maravilhosa criadora e comediante", diz o Teatro dirigido por Filipe La Féria em comunicado publucado nas redes sociais.Helena Rocha participou em inúmeros espetáculos do Politeama, como "Amália", "My Fair Lady", "Rosa Tatuada", um Violino no Telhado", "A Canção de Lisboa" e ainda "Gaiola das Loucas", tendo sido também diretora de cena em quase todas as produções desta companhia "com disciplina e rigor de uma exemplar profissional de teatro"."Era o Teatro a sua grande paixão, deixando uma enorme saudade em todos que com ela trabalharam", diz o Politeama..Nascida em Angola, em 1944, Helena Rocha começou a vida profissional como professora, tendo construído um percurso que a ligou à música, à rádio e ao teatro.Em 2024, o Município da Marinha Grande, cidade onde viveu, homenageou-a com a Medalha de Mérito Cultural, reconhecimento do seu contributo para a cultura e para a afirmação daquela localidade.