Morre Stacy Keach, protagonista de "Mike Hammer" e figura marcante do cinema e da televisão. Tinha 85 anos
O ator norte-americano Stacy Keach morreu na terça-feira, 10 de novembro, aos 85 anos na sua residência em Magdalenka, na Polónia.
A notícia foi confirmada esta quarta-feira, pela família, através de um comunicado conjunto divulgado pela revista People, no qual é revelado que o artista faleceu pacificamente após "uma longa e difícil batalha contra um problema cardíaco grave e insuficiência cardíaca".
A sua mulher, Malgosia Keach, prestou homenagem ao percurso e à resiliência do companheiro: "O Stacy partiu deste mundo em paz. Lutou durante tanto tempo, com uma coragem, determinação e força extraordinárias. Foi um verdadeiro guerreiro, enfrentando a doença com o mesmo espírito notável e a resiliência que definiram a sua vida."
Destacou ainda que Keach era não só "um ator lendário, admirado e amado por públicos em todo o mundo", mas também o seu "amado marido, companheiro e o coração da família".
Com uma carreira prolífica iniciada na década de 1970, Keach alcançou enorme notoriedade na televisão ao encarnar o icónico detetive nova-iorquino na série da CBS Mickey Spillane's Mike Hammer (1984–1987) — papel que lhe valeu uma nomeação para os Globos de Ouro e que viria a retomar no final dos anos 90 e em vários telefilmes.
Entre as suas participações mais conhecidas no pequeno ecrã contam-se ainda papéis em Prison Break, onde deu vida ao diretor prisional Henry Pope, bem como em Blue Bloods, The Blacklist, Titus, Man with a Plan e a dobragem de personagens em The Simpsons.
No cinema, estreou-se com destaque em produções como The Duellists (1977), primeira longa-metragem realizada por Ridley Scott, e na comédia de culto Up In Smoke (1978), integrando mais tarde o elenco de produções de grande relevo como The Bourne Legacy (2012) e Nebraska (2013).
Reconhecido paralelamente como um dos mais conceituados intérpretes de peças de William Shakespeare da sua geração no teatro norte-americano, Keach conquistou o aplauso da crítica nos palcos e na ficção dramática, tendo vencido um Globo de Ouro pela sua representação de Ernest Hemingway na minissérie homónima de 1988.