Morre Stacy Keach, protagonista de "Mike Hammer" e figura marcante do cinema e da televisão. Tinha 85 anos

O ator norte-americano Stacy Keach morreu na terça-feira, 10 de novembro, aos 85 anos na sua residência em Magdalenka, na Polónia.

A notícia foi confirmada esta quarta-feira, pela família, através de um comunicado conjunto divulgado pela revista People, no qual é revelado que o artista faleceu pacificamente após "uma longa e difícil batalha contra um problema cardíaco grave e insuficiência cardíaca".

A sua mulher, Malgosia Keach, prestou homenagem ao percurso e à resiliência do companheiro: "O Stacy partiu deste mundo em paz. Lutou durante tanto tempo, com uma coragem, determinação e força extraordinárias. Foi um verdadeiro guerreiro, enfrentando a doença com o mesmo espírito notável e a resiliência que definiram a sua vida."

Destacou ainda que Keach era não só "um ator lendário, admirado e amado por públicos em todo o mundo", mas também o seu "amado marido, companheiro e o coração da família".

Com uma carreira prolífica iniciada na década de 1970, Keach alcançou enorme notoriedade na televisão ao encarnar o icónico detetive nova-iorquino na série da CBS Mickey Spillane's Mike Hammer (1984–1987) — papel que lhe valeu uma nomeação para os Globos de Ouro e que viria a retomar no final dos anos 90 e em vários telefilmes.