O músico, compositor e intérprete cabo-verdiano Joaquim Soares de Almeida, conhecido como Morgadinho e um dos fundadores do histórico conjunto Voz de Cabo Verde, morreu aos 95 anos em França, anunciou esta quarta-feira, 25 de novembro, o Presidente da República cabo-verdiano.

Numa mensagem de pesar publicada na rede social Facebook, José Maria Neves destacou o contributo de Morgadinho para a música e a cultura cabo-verdiana, considerando que o artista deixa "um riquíssimo legado" e que a sua morte representa "uma perda de vulto".

"Um dos fundadores do fantástico grupo 'Voz de Cabo Verde', Morgadinho marca uma geração, acrescenta contributos inestimáveis à música e à cultura cabo-verdiana e engrandece esta nação crioula no mundo, não fosse ele um transmigrante das ilhas", escreveu.