Morre aos 95 anos Morgadinho, figura histórica da música cabo-verdiana
O músico, compositor e intérprete cabo-verdiano Joaquim Soares de Almeida, conhecido como Morgadinho e um dos fundadores do histórico conjunto Voz de Cabo Verde, morreu aos 95 anos em França, anunciou esta quarta-feira, 25 de novembro, o Presidente da República cabo-verdiano.
Numa mensagem de pesar publicada na rede social Facebook, José Maria Neves destacou o contributo de Morgadinho para a música e a cultura cabo-verdiana, considerando que o artista deixa "um riquíssimo legado" e que a sua morte representa "uma perda de vulto".
"Um dos fundadores do fantástico grupo 'Voz de Cabo Verde', Morgadinho marca uma geração, acrescenta contributos inestimáveis à música e à cultura cabo-verdiana e engrandece esta nação crioula no mundo, não fosse ele um transmigrante das ilhas", escreveu.
Morgadinho nasceu a 24 de julho de 1931, em Praia Branca, na ilha de São Nicolau, e mudou-se ainda criança para Mindelo, na ilha de São Vicente, onde iniciou o seu percurso musical.
Ao longo de quase oito décadas de carreira destacou-se como compositor, cantor, trompetista e baixista, tendo integrado a formação original do conjunto Voz de Cabo Verde, que contribuiu para divulgar a música cabo-verdiana além-fronteiras.
Entre as suas composições mais conhecidas estão Crioulo na França e Cize, esta última interpretada por Cesária Évora.
Em 2019, foi distinguido com o primeiro grau da Ordem do Dragoeiro, pelo seu contributo para a afirmação e divulgação da cultura cabo-verdiana.
Em julho deste ano, foi homenageado na ilha de São Vicente, por ocasião do seu 95.º aniversário e de quase oito décadas dedicadas à música.