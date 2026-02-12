Margot Robbie, sob o signo de Emily Brontë.
Margot Robbie, sob o signo de Emily Brontë.
Cultura

'Monte dos Vendavais'. Nasceu um novo romantismo

A nova adaptação de 'O Monte dos Vendavais' tem as marcas de uma estética pop. A atriz Margot Robbie e a realizadora Emerald Fennell (ambas produtoras) ganharam a aposta num espetáculo exuberante.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
