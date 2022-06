Tem um novo trabalho Animal Sentimental que não é só um disco, mas também um livro. Como o define?

Até para mim é difícil ter uma definição do que é, isto porque o livro e disco foram-se empurrando um ao outro, e não fiz nenhum plano, foi tudo ao fio da consciência.

Mas qual começou primeiro, o disco ou o livro?

Já estava para escrever este livro há cinco anos, quando me aconteceu uma coisa grave, de saúde. E quando me safei decidi escrever o livro, só que, entretanto, passaram cinco anos... mas talvez tenha começado pelo livro primeiro. A ideia do disco foi sempre de olhar para trás. Não é um disco de piruetas, com grandes sinais, com fogo-de-artifício, é sim um disco que é como um lago, calmo à superfície, mas com a sua profundidade, com todos os seus segredos e mistérios. Mas estão, livro e disco, interligados. Os capítulos dos livros estão indexados às músicas do disco. Escolhi poemas, alguns que já tinha cantado, mas que agora têm novas músicas e arranjos, e que representavam o que estava a escrever. E começa com o meu nascimento. Uma das frases que corresponde a esse capítulo é de um poema do Fernando Pessoa que diz "ficção num palco sem tábuas", porque existiu logo uma encenação no meu primeiro dia de vida. A minha mãe abriu um pão, meteu dentro uma moeda de ouro de trinta pesos mexicanos entalou-o debaixo do meu braço e apresentou-me assim ao meu pai, na maternidade. É uma coisa espanhola que indica que quando se tem um filho o destino providencia que tenhamos dinheiro. E logo no primeiro dia já estava ali a fazer encenação em ver de ser um bebé homeopático, limpinho. Mas, voltando a este trabalho, quando me perguntam para o definir não sei o que é.