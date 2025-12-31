Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paula Beer e Philip Froissant: o que é o realismo?
Paula Beer e Philip Froissant: o que é o realismo?
Cultura

'Miroirs Nº 3'. O cinema é um jogo de espelhos

O alemão Christian Petzold continua a fazer um cinema em que o realismo existe lado a lado com o invisível: Miroirs Nº 3 é um filme intimista e enigmático, abençoado pela música de Maurice Ravel.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
edição impressa
Estreia da Semana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt