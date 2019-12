Miroca Paris: o músico que tocou com Cesária Évora e agora toca com Madonna

Novo vídeo de Madonna com as batucadeiras de Cabo Verde. "Aprendi muito com estas mulheres"

Natural da ilha de São Vicente, em Cabo Verde, Miroca Paris vem de uma família de músicos. Aos sete anos iniciou-se na bateria, aos 13 começou a cantar, tocar guitarra e percussão. Cresceu a ouvir coladeiras e funanás, mas também música senegalesa (como Youssou N'Dour), brasileira e americana, como todos os jovens cabo-verdianos. Na juventude, integrou o grupo Batucada. E, em 1998, com 19 anos, mudou-se para Portugal onde começou a tocar em bares, como o B.Leza, como baterista e percussionista e a atuar com diversos músicos, como o tio, Tito Paris, e a cantora Sara Tavares.

Em 2000 foi convidado a juntar-se à banda de Cesária Évora, em França, com quem atuou durante onze anos. Foi ela que, ouvindo-o cantar durante o sound check, o incentivou a cantar e a fazer a sua própria música. Mas só depois da morte de Cesária, em 2011, é que Miroca começou a pensar seriamente nisso.

Multi-instrumentista e cantor, em 2017 lançou o seu primeiro album, D'Alma, que incluía o tema Mund'Amor:

No início deste ano, o músico apresentou-se ao vivo em Lisboa, primeiro no evento Vozes de Cabo Verde, ao lado de Tito Paris e Grace Évora, no estúdio Time Out, e depois no festival MIL, no Titanic Sur Mer.

Entretanto, Miroca Paris conheceu Madonna, em Lisboa, quando ela preparava o álbum Madame X, inspirado pela cidade portuguesa e pela música que aqui ouviu, desde o fado à morna e ao funaná. E acabou por integrar a banda que acompanha Madonna em digressão, ao lado de outros músicos lusófonos, como o guitarrista Gaspar Varela, o percussionista Carlos Mil-Homens, a trompetista Jéssica Pina e as Batucadeiras de Cabo Verde.

Aqui a tocar com Madonna:

Aqui num cenário do espetáculo inspirado na cidade de Lisboa:

E aqui num momento de ensaio, a tocar uma morna com os outros músicos lusófonos que acompanham Madonna:

Em várias das cidades por onde tem passado com "Madame X", Miroca Paris aproveita para se apresentar também em nome próprio, acompanhado por Carlos Mil-Homens e Jéssica Pina. É o que vai acontecer em Lisboa. O músico de 39 anos vai apresentar-se no Teatro Capitólio, a 17 de janeiro. Os bilhetes custam 20 euros.

Os oito concertos de Madonna em Lisboa estão marcados para o período de 12 a 23 de janeiro, no Coliseu dos Recreios.