Mircia Dumitrescu no ateliê
Mircia Dumitrescu no ateliêDR
Cultura

Mircia Dumitrescu tem Pessoa e um gato em Bucareste à espera de viajar até Lisboa

Artista multifacetado, Mircia Dumitrescu mostra o seu ateliê e conta como se deixou encantar pela escrita de Pessoa e de Lobo Antunes. E fez uma escultura do poeta, e de um gato para o acompanhar.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
escultura
Roménia
Fernando Pessoa
Mircia Dumitrescu

