Miró em diálogo com meia centena de obras da coleção de Serralves

É a sexta exposição no Museu de Serralves em torno da Coleção Miró, que pertenceu ao antigo BPN e que o Estado português decidiu manter na sua posse. Afinidades Coletivas: Joan Miró e a Arte Contemporânea na Coleção do Museu de Serralves abriu portas na passada sexta-feira e, tal como nas exposições anteriores, tem curadoria de Robert Lubar Messeri. A ideia, diz o curador ao DN, foi do diretor do Museu de Serralves, Philippe Vergne. “Ele ligou-me e disse: O que acha de fazermos uma exposição que mostre o Miró em relação com a coleção permanente? Achei que era uma ideia maravilhosa.”Um dos maiores especialistas mundiais na arte do pintor catalão colocou 24 obras da Coleção Miró – pinturas, desenhos, esculturas e obras têxteis – em diálogo com 53 obras de 34 artistas representados na coleção de arte do Museu de Serralves. É apenas uma parte das 85 obras da Coleção Miró, criadas entre 1924 e 1981, e menos ainda das mais de 5600 peças da coleção de Serralves, de artistas nacionais e internacionais, dos anos 1960 até à atualidade. São 15 os artistas portugueses incluídos nesta mostra: Rui Aguiar, Helena Almeida, Armando Alves, Pedro Calapez, Luísa Cunha António Júlio Duarte, Ana Hatherly, Graça Pereira Coutinho, Júlio Pomar, Agostinho Santos, Julião Sarmento, António Sena, Nikias Skapinakis, Ângelo de Sousa e Pedro Sousa Vieira. Michael Biberstein, também incluído, embora tenha nascido nos Estados Unidos, trabalhou em Portugal e é também associado ao meio artístico português. \u0010 . Os restantes são espanhóis (Antoni Tàpies, Josep Guinovart e Susana Solano), alemães (Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, A. R. Penck e Thomas Schütte), italianos (Giovanni Anselmo e Jannis Kounellis),norte-americanos (Robert Morris, Barry Le Va, Julie Mehretu, Christopher Wool), um belga (Marcel Broodthaers ), um dinamarquês (Asger Jorn), um suíço (Dieter Roth), e um chinês (Wang Bing). As obras expostas são variadas e vão desde pintura e escultura, a colagem, instalação, fotografia, vídeo ou arte multimédia. . Foram estas as escolhas de Robert Lubar Messeri, que na folha de sala da exposição explica que o termo “afinidades eletivas” tem origem no campo da química e designa a compatibilidade entre compostos. Foi usado por Goethe para sublinhar ligações emocionais e relações afetivas entre pessoas, e agora o curador apropria-se da expressão “enfatizando o diálogo visual e conceptual, mais do que as relações formais ou as lógicas de influência direta” entre as obras de Miró, sobretudo das décadas de 1960 e 1970, e as dos artistas da coleção de Serralves. O curador dividiu a exposição em nove capítulos, propondo uma leitura temática: Process Art; Paisagem, memória e matéria; Pintura en abîme; Antimonumentos; Linguagem; O Expressionismo revisitado; O desenho como prática; Colagem e vida moderna; e Lugar/Não lugar. . Antes de entrar na exposição propriamente dita, há uma espécie de introdução no átrio de entrada e na escadaria da Casa de Serralves, onde está a exposição, sendo o visitante “convidado” a estabelecer relações visuais entre uma obra de 1974 do artista alemão Anselm Kiefer e uma pequena paisagem de Miró, de 1970. Noutro ponto, contrasta-se uma escultura de Ângelo de Sousa com um Sobreteixim-sac (obra com material têxtil ) de Miró, de 1973. Ainda neste preâmbulo, propõe-se uma serigrafia de Christopher Wool, dos anos 1990, em conjunto com a obra Personnage do pintor catalão, de 1960. Na primeira secção da exposição – Process Art – mostram-se Sobreteixims feitos com panos de limpeza, vassouras mergulhadas em tinta, cordas, sacos industriais para cereais, entre outros materiais, em diálogo com os artistas Giovanni Anselmo – ligado ao movimento Arte Povera – ,Robert Morris e Barry Le Va.Robert Lubar Messeri destaca dois capítulos destes nove em que dividiu a exposição. Um deles é o Pintura en Abîme. Remete para os anos 1960 quando a arte conceptual, o minimalismo, a process art, a instalação e a performance “vieram gradualmente substituir a pintura de cavalete enquanto paradigma dominante da arte ocidental”, falando-se em “morte da pintura”, sublinha-se na folha de sala da exposição. Aqui aparecem obras de Helena Almeida, Armando Alves, Blinky Palermo e Michael Biberstein, com telas de Miró, de 1973, em que ele deixou “que o fogo consumisse partes da tela e das traves, num gesto de destruição controlada”. . O curador também destaca o capítulo do Expressionismo Revisitado, em que coloca a obra de Miró no contexto do Expressionismo e Neoexpressionismo dos anos 1980, "algo que ninguém tinha feito antes", sublinha na entrevista ao DN. Nesta secção pode ver-se, por exemplo, a obra Chien [(1975), de Miró, em relação com Refrega (1982), de Julião Sarmento, trazendo "uma nota de humor à economia visual do Expressionismo". Também estão expostas obras do alemão A. R. Penck e do dinamarquês Asger Jorn.