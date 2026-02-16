Exposição 'Afinidades Coletivas: Joan Miró e a Arte Contemporânea na Coleção do Museu de Serralves'.
Miró em diálogo com meia centena de obras da coleção de Serralves

Exposição ‘Afinidades Eletivas: Joan Miró e a Arte Contemporânea na Coleção do Museu de Serralves’ já abriu portas na Casa Serralves, no Porto, e pode ser visitada até 10 de janeiro de 2027.
Carla Alves Ribeiro
