Mickey Rourke recusa ajuda através do GoFoundMe e pede aos fãs para reaverem o dinheiro dos donativos

O ator norte-americano Mickey Rourke, de 73 anos, publicou um vídeo nas redes sociais no qual nega qualquer envolvimento uma campanha de angariação de fundos através do portal da internet GoFundMe para tentar evitar ser despejado da sua casa em Los Angeles, depois do seu senhorio ter movido uma ação por dívidas superiores a 59 mil dólares (50 mil euros).A campanha foi criada pela amiga do ator, Liya-Joelle Jones, sendo que Rourke além de negar o seu envolvimento pediu aos fãs que o quiseram ajudar para recuperarem o dinheiro, cujas doações já superavam às 17h00 desta quarta-feira, 7 de janeiro, os 97 mil dólares (83 mil euros).“Alguém criou uma espécie de fundo para me doarem dinheiro, como se fosse uma instituição de caridade. Não tenho nada a ver com isso. Se precisasse de dinheiro, não pediria por caridade, preferia pegar numa arma e puxar o gatilho", frisou o ator norte-americano, garantindo que tem "um teto" e "comida". "Não preciso do dinheiro de ninguém e não faria isso dessa forma. Tenho muito orgulho", sublinhou, explicando que "o covid e a greve dos argumentistas acabaram com o dinheiro" que tinha. No entanto, deixa uma certeza: "Jamais pediria um centavo a estranhos, fãs ou qualquer outra pessoa. Esse não é o meu estilo. Quem me conhece, sabe que acho humilhante e muito constrangedor”, reforçou o ator norte-americano.A campanha no GoFundMe, intitulada "Ajude Mickey Rourke a permanecer em sua casa", foi criada por Liya-Joelle Jones, amiga do ator, e tinha o objetivo de "cobrir despesas imediatas da moradia para evitar o despejo e ajudar o ator a manter-se no seu lar". Mickey Rourke, de 73 anos, ficou famoso no cinema com os seus papéis nos filmes “Nove Semanas e Meia” (1986) ou “O Wrestler” (2008), entre outros, tendo depois de terminar a carreira de ator se dedicado ao boxe, onde não teve sucesso e sofreu algumas lesões graves, que o obrigaram a fazer cirurgias de reconstrução facial. .Mickey Rourke lança campanha de angariação de fundos na internet para não ser despejado de sua casa