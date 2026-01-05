Mickey Rourke lança campanha de angariação de fundos na internet para não ser despejado de sua casa

O ator norte-americano Mickey Rourke, 73 anos, lançou uma campanha de angariação de fundos através do portal da internet GoFundMe para tentar evitar ser despejado da sua casa em Los Angeles, depois do seu senhorio ter movido uma ação por dívidas superiores a 59 mil dólares (50 mil euros).O advogado do senhorio moveu uma ação judicial com uma notificação de despejo, que foi entregue em dezembro.A campanha no GoFundMe, intitulada "Ajude Mickey Rourke a permanecer em sua casa", foi criada pela amiga do ator, Liya-Joelle Jones, com o consentimento do ator, com o objetivo de "cobrir despesas imediatas da moradia para evitar o despejo e ajudar o ator a manter-se no seu lar". Nesta altura, Rourke já tem garantidos cerca de 33 mil dólares num total dos 100 mil dólares que são o objetivo da campanha.Mickey Rourke, de 73 anos, ficou famoso no cinema com os seus papéis nos filmes “Nove Semanas e Meia” (1986) ou “O Wrestler” (2008), entre outros, tendo depois de terminar a carreira de ator se dedicado ao boxe, onde não teve sucesso e sofreu algumas lesões graves, que o obrigaram a fazer cirurgias de reconstrução facial.