Mickey Rourke foi despejado de casa depois de recusar ajuda dos fãs no valor de 100 mil dólares

Um tribunal de Los Angeles ordenou que o ator norte-americano Mickey Rourke fosse despejado da casa onde vivia, na sequência de uma ação movida pelo proprietário do imóvel, Eric Goldie.A decisão foi tomada na segunda-feira e foi divulgada esta quarta-feira, 11 de março, pela edição online da NBC News que cita os registos do tribunal.Mickey Rourke tinha assinado um contrato de arrendamento da residência de três quartos que era válido até abril de 2025 mediante o pagamento de 5200 dólares (mais de 4400 euros) por mês, que podia chegar aos 7000 (quase 6000 euros).Contudo, o ator não pagou o que estava contratado durante vários meses e, até dezembro, acumulou uma dívida de 59.100 dólares (mais de 50 mil euros). Nos primeiros dias deste ano, Liya-Joelle Jones, amiga e empresária de Rourke, organizou uma campanha no site GoFundMe para angariar 100 mil dólares (85.650 mil euros) para que ele pudesse continuar a viver naquela casa, um objetivo que depressa foi ultrapassado.No entanto, Mickey Rourke veio depois a público dizer que nunca autorizou essa angariação de fundos. “Alguém criou uma espécie de fundo para me doarem dinheiro, como se fosse uma instituição de caridade. Não tenho nada a ver com isso. Se precisasse de dinheiro, não pediria por caridade, preferia pegar numa arma e puxar o gatilho", disse num vídeo publicado nas redes sociais."Jamais pediria um centavo a estranhos, fãs ou qualquer outra pessoa. Esse não é o meu estilo. Quem me conhece, sabe que acho humilhante e muito constrangedor”, sublinhou o ator, admitindo que é muito "orgulhoso".Mickey Rourke, de 73 anos, ficou famoso no cinema com os seus papéis nos filmes “Nove Semanas e Meia” (1986) ou “O Wrestler” (2008), entre outros, tendo depois de terminar a carreira de ator se dedicado ao boxe, onde não teve sucesso e sofreu algumas lesões graves que o obrigaram a fazer cirurgias de reconstrução facial..Mickey Rourke recusa ajuda através do GoFoundMe e pede aos fãs para reaverem o dinheiro dos donativos