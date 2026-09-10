Mercado da América Latina abre esta sexta-feira com gastronomia, artesanato, dança e música de 14 países

O Mercado da América Latina está esta sexta-feira aberto das 18h00 às 23h30, no sábado das 12h00 às 23h30 e no domingo das 12h00 às 21h00. A entrada é 2,5 euros e as crianças até aos 12 anos não pagam.

A Casa da América Latina, que tem sede em Lisboa, é uma associação criada pela Câmara Municipal de Lisboa e que congrega as embaixadas latino-americanas em Portugal e também outros parceiros, como câmaras municipais, universidades e empresas. A atual secretária-geral é Margarida Figueiredo, nomeada em abril. Substituiu Manuela Júdice. As atividades desenvolvem-se nas áreas cultural, científica e empresarial.

Este Mercado da América Latina resulta de uma parceria entre a Casa da América Latina e a Câmara Municipal de Cascais.