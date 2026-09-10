Momento de dança na edição do ano passado do Mercado da América Latina
Momento de dança na edição do ano passado do Mercado da América LatinaCasa da América Latina
Cultura

Mercado da América Latina abre esta sexta-feira com gastronomia, artesanato, dança e música de 14 países

Cristina Valério, da Casa da América Latina, explica o que se pode ver, ouvir, fazer ou comer durante três dias no recinto da FIARTIL, no Estoril. Diablitos Congos de Portobelo, do Panamá, fazem as honras de abertura. Mas do México à Argentina, passando por Brasil, Colômbia ou Peru, a diversidade de oferta cultural é grande.
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“Este ano o Mercado da América Latina terá na sua abertura sexta-feira 11 de setembro, às 19h00, a invasão de Diablitos Congos de Portobelo, manifestação cultural apresentada pela primeira vez em Portugal”, diz Cristina Valério, da Casa da América Latina.  “Oriundos do Panamá, os Diablitos representam a expressão cultural e religiosa mais emblemática da região de Colón e Portobelo, uma tradição afrodescendente, criada pelas comunidades de origem africana que chegaram a este país, durante o período colonial, a maioria escravizada, como reação a essa própria condição. A expressão combina dança, música, teatro, máscaras e elementos religiosos. Reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO, promete surpreender e enfeitiçar todos aqueles que destes diablos se aproximem”, explica a coordenadora da Programação Económica e Empresarial da Casa da América Latina.

Gastronomia é um dos pontos fortes do Mercado
Gastronomia é um dos pontos fortes do MercadoCasa da América Latina

É a IX edição deste Mercado da América Latina, que se prolonga até domingo, dia 13. E de novo no recinto da FIARTIL – Feira Internacional de Artesanato do Estoril. “Quem visitar o Mercado poderá testemunhar a riqueza e variedade da gastronomia, artesanato, dança e música de 14 países da América Latina. Do México à Argentina, haverá arepas, empanadas,  alfajores, ceviche, tacos variados, regados com pisco sour, margaritas ou chicha morada, preparados por quem sabe o que faz e fala o idioma do que cozinha”, acrescenta Cristina Valério. Entusiasmada com mais uma edição de um Mercado que conhece bem, sublinha que “o que verdadeiramente distingue esta edição é a aposta na dança. Este ano vamos ensinar aos portugueses e a todos os que nos visitem, salsa, cumbia, merengue, bachata, samba e tango... Centenas de professores, músicos e bailarinos responderam ao desafio”. E a aprendizagem, realça, “começa logo no Espaço Criança, onde os filhos aprendem para ensinar os pais, pois é nesta simbiose que se recordam raízes e se estimula o sentimento de pertença”.

Cristina Valério com um chef peruano em 2025
Cristina Valério com um chef peruano em 2025Casa da América Latina

O Mercado da América Latina está esta sexta-feira aberto das 18h00 às 23h30, no sábado das 12h00 às 23h30 e no domingo das 12h00 às 21h00. A entrada é 2,5 euros e as crianças até aos 12 anos não pagam. 

A Casa da América Latina, que tem sede em Lisboa, é uma associação criada pela Câmara Municipal de Lisboa e que congrega as embaixadas latino-americanas em Portugal e também outros parceiros, como câmaras municipais, universidades e empresas. A atual secretária-geral é Margarida Figueiredo, nomeada em abril. Substituiu Manuela Júdice. As atividades desenvolvem-se nas áreas cultural, científica e empresarial.

Este Mercado da América Latina resulta de uma parceria entre a Casa da América Latina e a Câmara Municipal de Cascais.

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