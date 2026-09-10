Mercado da América Latina abre esta sexta-feira com gastronomia, artesanato, dança e música de 14 países
“Este ano o Mercado da América Latina terá na sua abertura sexta-feira 11 de setembro, às 19h00, a invasão de Diablitos Congos de Portobelo, manifestação cultural apresentada pela primeira vez em Portugal”, diz Cristina Valério, da Casa da América Latina. “Oriundos do Panamá, os Diablitos representam a expressão cultural e religiosa mais emblemática da região de Colón e Portobelo, uma tradição afrodescendente, criada pelas comunidades de origem africana que chegaram a este país, durante o período colonial, a maioria escravizada, como reação a essa própria condição. A expressão combina dança, música, teatro, máscaras e elementos religiosos. Reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO, promete surpreender e enfeitiçar todos aqueles que destes diablos se aproximem”, explica a coordenadora da Programação Económica e Empresarial da Casa da América Latina.
É a IX edição deste Mercado da América Latina, que se prolonga até domingo, dia 13. E de novo no recinto da FIARTIL – Feira Internacional de Artesanato do Estoril. “Quem visitar o Mercado poderá testemunhar a riqueza e variedade da gastronomia, artesanato, dança e música de 14 países da América Latina. Do México à Argentina, haverá arepas, empanadas, alfajores, ceviche, tacos variados, regados com pisco sour, margaritas ou chicha morada, preparados por quem sabe o que faz e fala o idioma do que cozinha”, acrescenta Cristina Valério. Entusiasmada com mais uma edição de um Mercado que conhece bem, sublinha que “o que verdadeiramente distingue esta edição é a aposta na dança. Este ano vamos ensinar aos portugueses e a todos os que nos visitem, salsa, cumbia, merengue, bachata, samba e tango... Centenas de professores, músicos e bailarinos responderam ao desafio”. E a aprendizagem, realça, “começa logo no Espaço Criança, onde os filhos aprendem para ensinar os pais, pois é nesta simbiose que se recordam raízes e se estimula o sentimento de pertença”.
O Mercado da América Latina está esta sexta-feira aberto das 18h00 às 23h30, no sábado das 12h00 às 23h30 e no domingo das 12h00 às 21h00. A entrada é 2,5 euros e as crianças até aos 12 anos não pagam.
A Casa da América Latina, que tem sede em Lisboa, é uma associação criada pela Câmara Municipal de Lisboa e que congrega as embaixadas latino-americanas em Portugal e também outros parceiros, como câmaras municipais, universidades e empresas. A atual secretária-geral é Margarida Figueiredo, nomeada em abril. Substituiu Manuela Júdice. As atividades desenvolvem-se nas áreas cultural, científica e empresarial.
Este Mercado da América Latina resulta de uma parceria entre a Casa da América Latina e a Câmara Municipal de Cascais.