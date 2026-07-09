Coppola durante as filmagens de 'Megalopolis'.
Coppola durante as filmagens de 'Megalopolis'.
Cultura

'Megadoc'. O caos segundo Francis Ford Coppola

A rodagem de 'Megalopolis', o filme de Francis Ford Coppola, foi acompanhada por Mike Figgis: o resultado, com o sugestivo título Megadoc, está para lá das regras correntes do cinema documental.
João Lopes
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