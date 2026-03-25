Martin Parr: regressando ao mundo que fotografou.
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Cultura

Martin Parr: O realismo surreal

As fotografias de Martin Parr nascem da vontade obsessiva de conhecer pessoas. O filme 'Eu Sou Martin Parr' ajuda-nos a perceber as raízes do seu universo — a partir de amanhã nas salas.
João Lopes
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