'Relatos de um Coração Confuso' é o segundo álbumo a solo de Marisa Liz.
'Relatos de um Coração Confuso' é o segundo álbumo a solo de Marisa Liz.Foto: D.R.
Cultura

Marisa Liz: "Queria canções em que não se percebesse de onde eram. Como se cada um de nós fosse um país"

'Relatos de um Coração Confuso', o segundo álbum a solo de Marisa Liz, é lançado hoje, 22 de maio. Fazer este disco, descreve a artista, foi como ir contra um “tsunami”. “Eu não cedi em parte alguma, em nenhuma nota, em nenhum tempo – temos músicas de seis minutos –, em nenhuma palavra”, diz ao DN. Marisa Liz diz que sente falta dos Amor Electro e admite um regresso da banda, só não sabe quando.
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