Marcelo fala em "perda nacional", Adão e Silva lembra "artista da metáfora e do real"

O Presidente da República lamentou esta quarta-feira a morte da pintora Paula Rego, destacando a sua projeção no mundo, e disse que irá falar com o primeiro-ministro sobre como assinalar esta perda em termos de luto nacional.

Questionado, em Braga, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "tinha acabado de saber" da notícia da morte de Paula Rego e considerou que era a artista plástica portuguesa "com maior projeção no mundo certamente desde que nos deixou [Maria Helena] Vieira da Silva".

"É uma perda nacional. Certamente eu falarei com o senhor primeiro-ministro para ponderar como assinalar em termos de luto nacional essa perda, porque tem uma projeção muito longa, muito rica e muito prestigiante para Portugal", disse o chefe de Estado.

Paula Rego morreu, em Londres, aos 87 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Marcelo Rebelo de Sousa mencionou que esteve com o filho da pintora recentemente "na inauguração da exposição em Londres, depois em Haia e depois em Espanha, em Málaga" e que essa exposição "era uma recolha e uma homenagem numa altura em que se sabia que Paula Rego estava já doente, bastante doente".

"Nenhum de nós podia imaginar que pudesse desaparecer", acrescentou.

Ministro da Cultura lembra "artista da metáfora e do real"

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, lembrou Paula Rego como uma "artista da metáfora e do real", realçando a sua "forte ligação à experiência portuguesa".

Pedro Adão e Silva "manifesta profundo pesar pelo falecimento de Paula Rego e presta a sua homenagem à artista, destacando a qualidade maior da sua obra, tanto no plano nacional quanto internacional", lê-se na nota de pesar divulgada hoje.

O ministro recordou a ida da artista para Londres, onde viveu "desde muito jovem", afirmando que a pintora "construiu um percurso singular nas artes plásticas, em que a forte ligação à experiência portuguesa se reflete reiteradamente no seu trabalho".

"Artista da metáfora e do real, explorou o humano com múltiplas ressonâncias sociais, psicológicas e existenciais. Foi uma artista fortemente comprometida com as grandes causas do seu tempo", acrescentou.

"Paula Rego desempenhou um papel fundamental na internacionalização da cultura portuguesa", salientou o ministro, referindo que a artista "deixou como particular legado ao seu país a Casa das Histórias, em Cascais".

Santos Silva: "Cada quadro seu é um dardo atirado contra o preconceito"

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou esta quarta-feira a morte da pintora Paula Rego e considerou que cada quadro seu constituiu "um dardo atirado atirado contra o preconceito, a dominação e a indiferença".

Na sua conta na rede social Twitter, o presidente da Assembleia da República escreveu: "Paula Rego soube explorar os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas histórias, a nossa condição."

"Muito, muito obrigado, Paula Rego", acrescentou.

PSD consternado com morte de "figura de referência da pintura nacional"

"Foi com consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento de Paula Rego", refere o partido em comunicado.

No texto, os sociais-democratas recordam-na como "figura de referência da pintura nacional", que se destacou "no panorama internacional pelo seu trabalho, tendo recebido várias distinções e deixando uma marca indelével" na cultura nacional.

"Nesta hora de pesar, a direção do Partido Social Democrata, na figura do seu presidente, Rui Rio, expressa a toda a família o seu mais sentido pesar", acrescenta a nota.

Catarina Martins: "Enorme. Hoje tudo será pouco"

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, já reagiu à morte da pintora salientando que Paula Rego era a "pintora da matéria de que são feitos os sonhos e os pesadelos, as mulheres e a vida. Enorme. Hoje tudo será pouco."

Câmara de Cascais decreta dia de luto municipal na quinta-feira

A Câmara Municipal de Cascais anunciou entretanto, no Facebook, que, por decisão do seu presidente, vai decretar um dia de luto municipal para esta quinta-feira.

Na nota, o autarca Carlos Carreiras e Salvato Teles de Menezes, presidente do conselho diretivo da Fundação D. Luís, lamentam a morte da pintora e reiteram condolências à família.

"Tudo faremos para honrar a sua memória através das atividades programadas e a programar na Casa das Histórias Paula Rego", referem.

No comunicado, Carlos Carreiras e Salvato Teles de Menezes destacam que a "cultura portuguesa perde assim uma das suas mais importantes e irreverentes criadoras, alguém que se distinguiu como mulher, ser humano e artista".

Destacam igualmente a sua vida, o percurso profissional e o seu estilo artístico.

"Em 2009, foi inaugurada em Cascais a Casa das Histórias, com projeto do arquiteto Eduardo Souto Moura, um museu dedicado à obra de Paula Rego, que, desde então, acolheu inúmeras e importantes exposições da sua obra", referem.

A Casa das Histórias Paula Rego é um equipamento que integra o Bairro dos Museus de Cascais (distrito de Lisboa), sendo gerido pela Fundação D. Luís I.

Centro Nacional de Cultura manifesta "grande desgosto"

O Centro Nacional de Cultura (CNC) manifestou "grande desgosto" pela morte da pintora Paula Rego.

"O Centro Nacional de Cultura manifesta o grande desgosto pelo falecimento da sua sócia efetiva, hoje ocorrido. Apresentamos sentidas condolências à família e amigos", lê-se numa nota publicada no 'site' do CNC.

O CNC recorda que Paula Rego era "uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional".

Galeria de arte, em Londres, lamenta morte

A galeria de arte contemporânea Victoria Miro em Londres, onde a pintora expunha as suas obras, também já reagiu à morte.

"É com imensa tristeza que anunciamos a morte da Dama Paula Rego, artista britânica e nascida em Portugal, aos 87 anos. Morreu pacificamente esta manhã, depois de um curto período de doença, na sua casa no norte de Londres, acompanhada da família. Os nossos mais sentidos pensamentos estão com eles", publicou a galeria na sua conta de Twitter.

Luís Montenegro recorda "um dos maiores vultos da cultura portuguesa"

O presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, transmitiu hoje os seus pêsames à família e amigos da pintora Paula Rego, que recordou como "um dos maiores vultos da cultura portuguesa".

"Com a morte de Paula Rego, perdemos um dos maiores vultos da cultura portuguesa. Reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu talento e pela qualidade e diversidade da sua obra, Paula Rego marcou gerações de artistas ao longo de décadas. Os meus pêsames à família e amigos", escreveu Luís Montenegro, na sua conta na rede social Twitter.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro venceu as eleições diretas em 28 de maio, derrotando Jorge Moreira da Silva por 72,5% dos votos, e assumirá funções plenas como presidente no 40.º Congresso do partido, que se realiza de 01 a 03 de julho, no Porto.

O PSD já tinha emitido um comunicado sobre a morte da pintora, expressando o pesar do partido e do presidente em funções, Rui Rio.

Fernando Gomes diz que pintora continua a viver dentro de cada um

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou a morte de Paula Rego, hoje, em Londres, aos 87 anos, assegurando que a pintora vai continuar a viver em cada um.

"É com profunda tristeza que vemos partir uma das maiores figuras da arte portuguesa e mundial. Dona de uma obra artística genial e irreverente, que é aclamada internacionalmente e serve de referência para todos os seus pares, e senhora de um olhar tão cru quanto belo sobre a realidade, Paula Rego deixa o nosso país e a cultura portuguesa muitíssimo mais pobres", escreveu Fernando Gomes, numa mensagem divulgada pela FPF.

"Preservar o seu legado é uma responsabilidade de todos os portugueses. Ela continuará a viver dentro de nós", rematou Fernando Gomes.