Madonna: "Este vírus torna-nos todos iguais. Não importa se és rico ou famoso"

Madonna decidiu partilhar com o mundo as suas ideias sobre a pandemia de coronavírus. No vídeo, que a cantora publicou nas suas contas de Instagram e Twitter, Madonna refere-se à doença como "o grande uniformizador" porque não faz qualquer discriminação entre as pessoas.

"Não importa o quão rico tu és, quão famoso, quão engraçado, quão inteligente, onde moras, quantos anos tens, que histórias incríveis podes contar", diz Madonna, sentada nua na banheira cheia com água de pétalas de rosa, rodeada de velas e com uma tranquila música de fundo. "É o grande equalizador, e o que é terrível nisso é o que é ótimo. O que é terrível é que nos torda todos iguais de várias maneiras - e o que é maravilhoso é que nos tornas todos iguais de várias maneiras."

"Como eu costumava dizer no final de Human Nature: todas as noites, se o navio afundar, todos iremos afundar-nos juntos".

Nos últimos dias, a cantora norte-americana tem publicado alguns vídeos com os seus pensamentos sobre o covid-19 e aquilo que podemos aprender com esta quarentena, usando as hashtags #becreative e #staysafe. Em alguns dos vídeos aparecem também as suas filhas Ester e Stella, que estão com ela em casa.

