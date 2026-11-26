John Madden (1936-2021) é uma figura lendária na história do futebol americano, isto é, da NFL (National Football League). Primeiro como treinador dos Oakland Raiders (1969-1978), depois como comentador dos jogos da NFL ao longo de três décadas (1979-2009) em que passou pelos principais canais nacionais (CBS, Fox, ABC e NBC). Além disso, participou na conceção de um videojogo (Madden FNL) que, segundo as estatísticas, continua a ser recordista de vendas na respetiva zona temática. Disponível na plataforma Prime Video, o filme Madden, de David O. Russell, com Nicolas Cage no papel central, é uma tentativa esforçada e paradoxal de o retratar em tom épico.

Vale a pena lembrar que Russell sempre se distinguiu como um cineasta apostado em conduzir os seus atores a uma espécie de limite (físico e simbólico) de transfiguração — lembremos os exemplos de Três Reis (1999), com George Clooney, talvez o seu trabalho mais complexo, sobre a Guerra do Golfo, Guia para um Final Feliz (2012), Golpada Americana (2013), Joy (2015) ou Amesterdão (2022).

O mesmo volta a acontecer em Madden, ainda que de modo paradoxal e menos feliz. A preocupação de definir as personagens a partir de uma “semelhança” obsessiva com as figuras verdadeiras — veja-se o breve arquivo de imagens no genérico final — faz com que Cage, e também Christian Bale, no papel de Al Davis (proprietário e dirigente dos Oakland Raiders), estejam de tal modo maquilhados que mais parecem pertencer a uma farsa pouco inspirada. No caso de Cage, o rosto “inchado” e a gordura corporal são tratados de uma forma caricatural que, infelizmente, esquematiza a verdade humana da sua presença. Ao mesmo tempo, ainda que exibindo as marcas das várias épocas em que decorre a ação (guarda-roupa, penteados, etc.) as composições de Kathryn Hahn e Sienna Miller, como mulheres de Madden e Davis, respetivamente, possuem uma vibração muito mais sensível ou, talvez, mais realista.

Dir-se-ia que as imagens televisivas do futebol americano tendem a contaminar a sua abordagem cinematográfica de forma esquemática e redutora. Lembremos o exemplo de Any Given Sunday/Um Domingo Qualquer (1999), neste caso sobre uma equipa fictícia, por certo uma das realizações menos interessantes de Oliver Stone e também um trabalho à deriva do grande Al Pacino. Ninguém é perfeito...