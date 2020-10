Luzes, câmara, ação: Chanel volta aos desfiles em grande estilo

O espetáculo tem de continuar. A Chanel retomou, nesta terça-feira, em Paris, os seus desfiles chamativos, recriando o famoso letreiro gigantesco de Hollywood com o nome da marca, uma forma de celebrar a sua relação com o cinema e com as atrizes que veste há quase um século.

No último dia da Semana da Moda "figital", que combinou o físico com o digital, a marca francesa incorporou as medidas sanitárias impostas pela pandemia de covid-19 - público reduzido, uso de máscara, evento curto -, mas não desistiu de chamar a atenção visualmente, como era costume do estilista Karl Lagerlfeld, que faleceu em fevereiro de 2019.

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sob o imponente teto de vidro do Grand Palais, as letras da Chanel, com vários metros de altura, brilharam com lâmpadas acesas, em alusão ao painel de Hollywood.

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Aos seus pés, as modelos apresentaram uma coleção de prêt-à-porter numa alusão às atrizes que a fundadora da marca, Coco Chanel, começou a vestir nos anos de 1930, dentro e fora das telas.

Esta coleção, que pretende ser "alegre, colorida e viva", inspira-se "nas musas da marca", acrescentou Virginie Viard, a estilista francesa que sucedeu a Lagerfeld como diretora criativa, lembrando que tanto Gabrielle Chanel como Lagerfeld contaram com muitas divas do cinema entre seus clientes, de Greta Garbo e Katherine Hepburn até Keira Knightley e Margot Robbie.

Curvas

Assim como as outras marcas que decidiram desfilar nesta Semana da Moda, Chanel restringiu drasticamente o número de espectadores. Também cancelou a presença de atrizes, influencers e outras celebridades que costumam viajar para Paris para este evento importante da indústria da moda, assim como as modelos com que normalmente trabalha, como as irmãs Gigi e Bella Hadid e Kaia Gerber.

Por outro lado, contou com a participação de Jill Kortleve, uma modelo de 26 anos nascida na Holanda que desfila nas passarelas reivindicando as suas curvas, a fim de promover uma mudança na moda.

A holandeda Jill Kortleve, de 26 anos, desfila nas passarelas reivindicando as suas curvas © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Junto aos fatos de tweed pretos, sobressaem os vestidos fluidos e as camisas estampadas com as letras da Chanel, como se fossem néon, assim como as peças assimétricas ou ou de dois materiais.

Uma saia preta leva em letras brancas o nome de Gabrielle Chanel, protagonista de uma primeira retrospetiva em Paris que homenageia os códigos que a estilista trouxe para a moda feminina: liberdade, elegância, naturalidade e conforto.

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

O programa da Semana da Moda, a primeira "figital" da história, terminará nesta terça-feira com o desfile da Louis Vuitton. A próxima, de roupa de homem, está prevista para janeiro de 2021, mas por enquanto é impossível antecipar se a situação de saúde permitirá retomar os desfiles físicos com normalidade.