Luís Tinoco e Luísa Costa Gomes criaram ópera a celebrar Camões
Luís Tinoco e Luísa Costa Gomes criaram ópera a celebrar CamõesLeonardo Negrão
Cultura

Luísa Costa Gomes e Luís Tinoco criam ópera bem-humorada para celebrar Camões

'Relicário Perpétuo' é cantada em português mas não só, a relembrar a época cosmopolita em que Luís Vaz de Camões viveu. A estreia acontece nesta quarta-feira, em Lisboa, no Teatro Camões.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Ópera
Camões
Teatro Camões
edição impressa
Luísa Costa Gomes
Luís Tinoco
Diário de Notícias
www.dn.pt