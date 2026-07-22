Luís Represas (1956-2026)
Luís Represas (1956-2026)Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Luís Represas (1956-2026). Voz única em canções marcantes, como 'Timor'

Luís Represas, um dos fundadores dos Trovante com carreira a solo desde 1993, morreu hoje, 22 de julho, aos 69 anos. Rui Veloso recorda o “homem bom” e Nuno Galopim o artista “ permanentemente inquieto em busca de motivos para continuar a fazer canções”. O governo de Timor-Leste lembrou “o amigo de longa data”. Para António José Seguro, “partiu o homem, ficou a voz”.
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