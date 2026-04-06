Luís Portela: “Interesse pelo espiritual começou quando era jovem, mas, perspetivando as coisas, sob o ponto de vista científico”
Reinaldo Rodrigues
Cultura

Luís Portela: “Interesse pelo espiritual começou quando era jovem, mas, perspetivando as coisas, sob o ponto de vista científico”

Médico, entre 1979 e 2021 presidente da farmacêutica Bial e atualmente presidente da Fundação Bial, Luís Portela conversou com o DN sobre o livro 'Ser Espiritual: Da evidência à Ciência'.
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