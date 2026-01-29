China, 1991: os velhos e os novos.
China, 1991: os velhos e os novos.
Cultura

'Living the Land'. Nostalgia e dor em paisagens chinesas

As salas continuam a acolher títulos importantes da produção chinesa: 'Living the Land – O Vento é Imparável', de Huo Meng, faz o retrato de uma pequena comunidade rural no começo da década de 1990.
