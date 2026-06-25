Jara Sofija Ostan e Mina Svajger: o que é o desejo?
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Cultura

'Little Trouble Girls'. Música e desejo vindos da Eslovénia

'Little Trouble Girls' é uma fábula sexual eslovena vivida no interior de um grupo coral feminino — com assinatura de Urska Djukic, participou na corrida para o Óscar de Melhor Filme Internacional.
João Lopes
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