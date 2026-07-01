Paul Rudd: à procura da canção perdida...
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Cultura

'Letras Roubadas'. Uma canção com uma história atribulada

O filme 'Letras Roubadas' (título original: 'Power Ballad') é mais um drama ligeiro em que o realizador irlandês John Carney narra a história atribulada de uma canção — com Paul Rudd e Nick Jonas.
João Lopes
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