Lembra-se de "La Bamba"? Cantor Trini López morreu vítima de covid-19

O cantor, guitarrista e ator americano com ascendência mexicana Trini López, que cantava "La Bamba", morreu esta terça-feira em Palm Springs, na Califórnia, aos 83 anos, vítima de covid-19.

Trinidad López III nasceu no Texas, no seio de uma família mexicana, e aos 15 anos já integrava um grupo de rock, os The Big Beats.

Depois lançou-se numa carreira a solo, depois de Frank Sinatra o ter visto durante uma apresentação no bar PJ's de Los Angeles e o ter contratado para a sua editora, Reprise Records, em 1963.

Nesse mesmo ano, Trini López teve o seu primeiro êxito, "If I Had a Hammer", que se destacou por uma grande sintonia com o público, que marcou o ritmo com palmas.

Mais tarde veio outro êxito, "La Bamba".

Em 1965 fez a estreia no cinema, ao fazer de si mesmo na comédia "Vamos Casar Outra Vez" (1965), protagonizada por Frank Sinatra. Dois anos depois interpretou o papel de Pedro Jiminez em "Os Doze Condenados".